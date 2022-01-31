Захарова анонсировала переговоры Лаврова и Блинкена 1 февраля

Москва, 31 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоится во вторник, 1 февраля.

По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, переговоры организованы в телефонном формате. Темы диалога не называются.

Россия и США пока не обсуждают очную встречу дипломатов, добавила Захарова.

Ранее о возможной беседе Сергея Лаврова и Энтони Блинкена сообщала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон обратил внимание на заинтересованность России в продолжении диалога.