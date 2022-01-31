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Путин принес соболезнования родным скончавшихся Куравлева и Мережко

Общество
Путин принес соболезнования родным скончавшихся Куравлева и Мережко
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 января. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Виктора Мережко и актера Леонида Куравлева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал новости о смертях сценариста и артиста очень и очень печальными. Песков выразил сожаление в связи с кончиной Мережко и Куравлева.

«Президент Путин направил телеграммы с соболезнованиями родным и близким умерших, которые действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, Виктор Мережко и Леонид Куравлев ушли из жизни 30 января. Причиной смерти актера стала остановка сердца, а режиссер скончался из-за последствий коронавируса. И артиста, и сценариста планируют похоронить на Троекуровском кладбище, но в разные дни.

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