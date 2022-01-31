Максим Виторган показал фото сына от Ксении Собчак

Москва, 31 января. Знаменитый актер театра и кино Максим Виторган порадовал поклонников очередной фотографией, на которой запечатлен его сын от журналистки Ксении Собчак Платон.

Несмотря на то, что звезды уже давно не живут вместе, актер старается проводить много времени с наследником. В очередную встречу с сыном Виторган, видимо, решил поиграть с ним в конструктор Lego. Артист показал трогательный снимок, на котором ребенок лежит на полу под прозрачным столом, где разложены детали от конструктора. Малыш не скрывает радости от нахождения с отцом.

Виторган разместил фото в Stories на своей странице Instagram. Он подписал кадр на английском языке: «Счастье».

Prt Scr instagram.com / @mvitorgan

Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году. Их свадьба была достаточно скромной, на ней присутствовали только родные и близкие пары. В браке у них родился сын Платон. Для Собчак это был первый ребенок, а для Виторгана — третий. Звезды развелись в 2019 году. При этом они сохранили теплые отношения.