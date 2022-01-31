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Европа увеличила объем угольной генерации на фоне газового кризиса

Экономика
Европа увеличила объем угольной генерации на фоне газового кризиса
pixabay.com  /  jwvein

Москва, 31 января. Выработка электроэнергии из угля выросла в Европе по итогу 2021 года на 11% при сокращении объема газовой генерации на 1%, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Аналитики организации отметили, что падение цен в 2020 году позволило сократить использование угля в производстве электроэнергии, но этот тренд начал меняться уже во втором полугодии по мере роста цен на газ. В 2021 году высокая стоимость голубого топлива привела к тому, что его стали реже использовать для генерации, объяснили в МЭА.

По данным агентства, еще в первой половине прошлого года спрос на газ демонстрировал рост в пределах 7% год к году. Но на фоне постепенного увеличения цен и перехода на альтернативные виды топлива потребность в газе в некоторых странах упала. Впрочем, по итогу 2021 года спрос на газ оказался выше, чем в 2020 году, на 4,6%. При этом, как ожидают в МЭА, в текущем году показатель окажется ниже прошлогоднего на 4,5%.

Многие члены ЕС, несмотря на «зеленую» повестку, в последнее время наращивают импорт российского угля. Самым крупным покупателем на континенте является Германия. С начала года федеративная республика увеличила генерацию на угле до 8,4 ГВт, что на 18% больше, чем год назад.

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газ уголь европа энергетика мэа
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