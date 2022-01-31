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Компьютер на Windows рекомендуют держать включенным до 8 часов для корректного обновления

Технологии
Компьютер на Windows рекомендуют держать включенным до 8 часов для корректного обновления
microsoft.com  /  Microsoft

Вашингтон, 31 января. Владельцам ПК на Windows следует держать компьютер включенным около восьми часов для корректного обновления ОС. Такую рекомендацию дал пользователям Дэвид Гайер, который отвечает в Microsoft за функциональность Windows Update.

В процессе обновления Microsoft отслеживает параметр Update Connectivity, показывающий, как долго компьютер подключен к Сети и питанию. По словам Гайера, чтобы корректно скачать и установить обновление, ПК на базе Windows нужно хотя бы восемь часов онлайн-работы.

«Один из наиболее влияющих факторов — время, которое требуется устройству на бесперебойную работу онлайн и от сети. Только с достаточным запасом такой работы Windows Update сможет установить апдейты», — пояснил сотрудник Microsoft.

Гайер добавил, что компьютер вряд ли успешно обновится, если будет оставаться в Сети менее восьми часов. Отслеживать процесс можно с помощью Microsoft Intune, где нужно последовательно выбрать пункты «Устройства», «Мониторинг», «Ошибки обновлений».

Ранее компания Microsoft смогла нарастить прибыль за счет облачных сервисов. Выручка корпорации по этой статье подскочила на 46%.

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