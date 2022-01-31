Песков ответил на вопрос о сроках реакции Путина на письмо США по безопасности

Москва, 31 января. Российский президент Владимир Путин отреагирует на ответ США по гарантиям безопасности, когда посчитает необходимым. Об этом журналистам сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва 26 января получила от США и НАТО письменный ответ на инициативу по безопасности в Восточной Европе. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия изучает документ. О результатах будет доложено Путину, который уже сам ознакомился с бумагами.

«Как только он посчитает это необходимым. Точной даты я не могу вам назвать», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Россия в конце декабря направила США и НАТО проект договора о гарантиях безопасности. Москва призывает Альянс отказаться от расширения на восток. По словам Лаврова, втягивание Украины в НАТО ухудшит отношения с Россией.