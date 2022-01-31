Пекин, 31 января. Москва сделала вывод об американцах после прошедших с Вашингтоном переговоров. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Россия указала США на важность именно письменного, а не устного ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности. Это продемонстрировало важный, но неутешительный вывод, который сделала для себя российская сторона: американцам нельзя верить на слово.

По словам китайских журналистов, Вашингтон нарушает собственные заверения с завидной регулярностью. Ранее США занялись расширением НАТО на восток, хотя обещали этого не делать. Сейчас НАТО вплотную подобрались к российским границам. И даже письменный ответ на ультиматум России по безопасности не гарантирует честности со стороны США.

«За последние годы правительство США сделало слишком много вещей, которые показали его как ненадежного партнера. Честность стала роскошью для этой непостоянной и неуправляемой страны», – пересказывает статью «ПолитРоссия».

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон проигнорировал московские требования по обеспечению европейской безопасности и отказался трансформировать тактику военного расширения НАТО. Так Запад делает попытки вести переговоры с Россией лишь по второстепенным вопросам.