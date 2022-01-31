Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 14:44
14:41
Происшествия
Глава СК потребовал возбудить дела против шестерых российских судей
14:39
Происшествия
Басманный суд арестовал устроившего взрыв возле православной гимназии в Серпухове
14:37
Весь мир
Никакой безопасности: куда завела Нью-Йорк политика «либерального правосудия»
14:36
Общество
Ученый РАН Бехтерева не смогла объяснить феноменальные способности Ванги и поверила в чудо
14:35
Армия
Генерал-полковник Журавлев: войска ЗВО получили 12 новейших гаубиц «Мста-СМ2»
14:34
Происшествия
Пассажирский Airbus А320 со сработавшим датчиком неисправности успешно сел в Шереметьево
14:34
Происшествия
Правоохранители задержали 88 мигрантов в ходе рейда на Софийской овощебазе в Петербурге
14:32
Общество
Голикова поручила Минтруду России завершить разработку антиковидных рекомендаций
14:24
Шоу-бизнес
Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
14:23
Происшествия
Пассажирский Airbus А320 с неисправностью готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Все новости

Sohu: переговоры с США показали России истинное лицо Вашингтона

Политика
Sohu: переговоры с США показали России истинное лицо Вашингтона
Федеральное агентство новостей

Пекин, 31 января. Москва сделала вывод об американцах после прошедших с Вашингтоном переговоров. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Россия указала США на важность именно письменного, а не устного ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности. Это продемонстрировало важный, но неутешительный вывод, который сделала для себя российская сторона: американцам нельзя верить на слово.

По словам китайских журналистов, Вашингтон нарушает собственные заверения с завидной регулярностью. Ранее США занялись расширением НАТО на восток, хотя обещали этого не делать. Сейчас НАТО вплотную подобрались к российским границам. И даже письменный ответ на ультиматум России по безопасности не гарантирует честности со стороны США.

«За последние годы правительство США сделало слишком много вещей, которые показали его как ненадежного партнера. Честность стала роскошью для этой непостоянной и неуправляемой страны», – пересказывает статью «ПолитРоссия».

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Вашингтон проигнорировал московские требования по обеспечению европейской безопасности и отказался трансформировать тактику военного расширения НАТО. Так Запад делает попытки вести переговоры с Россией лишь по второстепенным вопросам.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Sohu: переговоры с США показали России истинное лицо Вашингтона
сша нато sohu
Комментировать