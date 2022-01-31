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«Это ловушка»: Тимошенко заявила о выходе Украины из Минских соглашений по Донбассу
Политика
«Это ловушка»: Тимошенко заявила о выходе Украины из Минских соглашений по Донбассу
Федеральное агентство новостей  / 

Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации в Донбассе являются ловушкой, из которой Украина должна срочно выйти. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время своего выступления на согласительном совете в украинском парламенте.

Фактически все украинские политики заявляют, что киевские власти должны выйти из Минских соглашений, которые подписал бывший президент Петр Порошенко после ряда военных поражений от ополчения в Донбассе. По словам Тимошенко, выполнение договоренностей приведет к потере Украиной суверенитета, поскольку они являются ловушкой, направленной на «политический захват страны».

«Наша команда внимательно проанализировала ситуацию, сегодня я могу уверенно утверждать — нагнетанием паники Украину пытаются вынудить к выполнению минских договоренностей. Тех соглашений, которые были подписаны «величайшими патриотами», воплощение которых фактически приведет к потере нашего суверенитета. Это такой же захват Украины — только не военным, а политическим способом. Мы должны выйти из этой ловушки!» — заявила она.

«Это ловушка»: Тимошенко заявила о выходе Украины из Минских соглашений по Донбассу
Новостное агентство «Харьков». /

Поэтому Тимошенко заявила о необходимом выходе Украины из Минских соглашений по Донбассу. По ее мнению, Украина должна настаивать на выполнении Будапештского меморандума, а также параллельно создать «правительство национального единства».

«Парламент должен высказать свою позицию и объяснить людям и нашим партнерам, что Минские соглашения неприемлемы и не могут быть реализованы. Наш путь — Будапештский меморандум и правительство национального единства. Первый формат позволит организовать действенные переговоры. Второй — укрепит государство изнутри», — резюмировала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

Вооруженные силы Украины сосредоточили фактически все свои силы у фронта в Донбассе и прогревают технику для наступления на ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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донбасс украина минские соглашения тимошенко
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