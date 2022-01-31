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The New Yorker: США воспользовались слабостью администрации Ельцина для расширения НАТО

  /   Обновлено: 31 января 2022 13:49
Политика
The New Yorker: США воспользовались слабостью администрации Ельцина для расширения НАТО
wikipedia.org  /  FDR Presidential Library & Museum

Вашингтон, 31 января. Соединенным Штатам следует вспомнить о своих действиях в прошлом, которые спровоцировали нынешний кризис, чтобы успешно урегулировать отношения с Россией, передает The New Yorker.

Журналист Джошуа Яффа отметил, что расширение НАТО на государства, входившие когда-то в Организацию Варшавского договора, ощущалось Вашингтоном в качестве неотъемлемой части распространения безопасности на континенте.

Однако профессор истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Мэри Элиз Саротт не согласна с этой позицией. По ее мнению, ситуация начала меняться после окончания холодной войны.

«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры», — сообщила Саротт.

The New Yorker: США воспользовались слабостью администрации Ельцина для расширения НАТО
Федеральное агентство новостей /

По ее мнению, процесс расширения Североатлантического альянса в свое время отличился «опьяняющим чувством» — это был тот момент в истории, когда США могли свободно «играть мускулами». Американская администрация вероломно воспользовалась слабостью президента РФ Бориса Ельцина в 90-е годы для беспрепятственного расширения НАТО на восток, заключила эксперт.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден анонсировал скорую отправку американских войск в Восточную Европу и страны НАТО, передает НСН.

Военный эксперт Яков Кедми ранее заявил, что вооружение от НАТО не укрепит боеспособность Украины, поскольку западные партнеры используют страну как свалку для старой техники.

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