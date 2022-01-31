Губерниев сравнил с трагедией пропуск Олимпиады скелетонистом Трегубовым

Москва, 31 января. Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что серебряный призер Олимпиады в Пхенчахе Никита Трегубов пропустит Игры в Пекине.

Дмитрий Губерниев назвал «трагедией» пропуск 24-х зимних Олимпийских игр скелетонистом Никитой Трегубов. Своим мнением на этот счет комментатор поделился с журналистами издания «Чемпионат».

«Это ужасно, это трагедия. Это рулетка. Такого точно не будет меньше. И Трегубову обидно, и Васнецовой обидно. Каждый день подобных случаев будет все больше. Так что храни нас всех бог», — заявил Губерниев.

Трегубов и его соотечественник Владислав Семенов не выступят на зимней Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщила глава федерации бобслея России Елена Аникина.