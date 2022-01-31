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Сестра Ольги Бузовой потратила на ремонт в новой квартире более 5 млн рублей

  /   Обновлено: 31 января 2022 13:40
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой потратила на ремонт в новой квартире более 5 млн рублей
instagram.com  /  @annabuzova

Москва, 31 января. Младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, блогер и бизнесвумен Анна Бузова пожаловалась поклонникам на высокие расходы, которых требует ее новая квартира. Родственница звезды «Дома-2» уже вложила миллионы рублей в ремонт.

Анна Бузова наведалась в квартиру, чтобы посмотреть, как продвигаются работы. По словам блогера, визуально изменений почти не видно, хотя на самом деле ремонт продолжается. Знаменитость хочет, чтобы в новых апартаментах был эффект парящих стен, поэтому рабочие занимаются воплощением этого желания.

Сестра певицы рассказала в Instagram Stories, что уже вложила в ремонт более 5 миллионов рублей, а, может быть, даже около 6 миллионов. Однако это не окончательная сумма — как отметила Бузова, для завершения работ нужно еще минимум 2–3 миллиона рублей. При этом блогеру предстоит отдельно потратиться на мебель.

«А еще нам тут прислали просчет на мебель. Я чуть телефон не выронила», — поделилась сестра телеведущей.

Бизнесвумен опубликовала фото просчета, на котором видно, что итоговая сумма составила 4 755 000 рублей. Бузова подчеркнула, что не закладывала еще 5 миллионов на эту статью расхода, учитывая траты на ремонт.

Сестра Ольги Бузовой потратила на ремонт в новой квартире более 5 млн рублей
Prt Scr instagram.com / @annabuzova

Многие подозревают, что купить квартиру блогеру помогла известная сестра. Однако в последнее время отношения между близкими родственницами кажутся натянутыми. Например, Анна Бузова довольно сухо поздравила старшую сестру с днем рождения.

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ремонт знаменитости анна бузова
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