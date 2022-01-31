Депутат Нилов назвал условие, при котором MasterCard и Visa могут уйти с рынка России

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с ФАН рассказал, сможет ли Система быстрых платежей (СБП) составить достойную конкуренцию таким международным платежным системам, как MasterCard и Visa. Эксперт считает, что допускать уход мировых компаний из России стоит при одном условии.

«Все будет определяться количеством пользователей. Если пользователям сервис будет удобнее, то конкуренция возрастет и частично вытеснит привычные иностранные платежные системы. Но это не значит, что зарубежные коллеги будут сидеть сложа руки», — заявил собеседник.

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Международные эксперты отмечают, что многие центробанки (России, Канады, Бразилии, Австралии, Аргентины) уже разрабатывают и расширяют национальные платежные проекты, которые могут составить значительную конкуренцию Visa и Mastercard.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению Нилова, компании будут предлагать различные бонусы совместно с банками и льготные программы, чтобы заинтересовывать потенциальных клиентов и удерживать позиции в конкурентной борьбе.

Ранее ФАН писал, что система Mastercard уже снизила тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов РФ.