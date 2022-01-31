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MW: российские истребители Су-57 будут проводить «воздушные бои» с китайскими J-20

Армия
MW: российские истребители Су-57 будут проводить «воздушные бои» с китайскими J-20
wikipedia.org  /  Vladislav06112019 / CC4

Вашингтон, 31 января. Россия и Китай наращивают стратегическое партнерство, в том числе в военной области. Боевые самолеты пятого поколения обеих стран, Су-57 и J-20, могут принять участие в совместных учебных боях в воздухе.

Москва и Пекин оттачивают координацию своего военного взаимодействия и проводят много учений. В этих маневрах могут быть задействованы новейшие истребители Су-57 и J-20, полагают аналитики американского журнала Military Watch (MW). Пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

«Эти два истребителя союзных сил будут проводить имитационные воздушные бои друг против друга. Такой маневр использовали подразделения ВВС и морской авиации США, отрабатывая боевые навыки в учебных поединках против самолетов, состоящих на службе других стран НАТО и партнеров, не входящих в состав Альянса», — предполагают эксперты MW.

По их мнению, итог «воздушного боя» между российским истребителем Су-57 и китайским J-20 трудно спрогнозировать ввиду серьезных конструктивных различий и тактико-технических характеристик самолетов. Су-57 отличается высочайшей маневренностью и за счет этого может добиться превосходства в бою с любым соперником, резюмировали аналитики из США.

Ранее издание 19FortyFive сообщило, что дислокация даже одного звена Су-57 вблизи Аляски станет огромной проблемой для Пентагона. Об аварии новейшего американского истребителя F-35 в Южной Корее, которая произошла из-за попадания птицы в двигатель, писало «Утро.ру».

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истребители j-20 су-57
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