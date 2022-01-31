На марше против мигрантов в Чили разгромили палаточный лагерь в Икике

Икике, 31 января. Жители города Икике в Чили устроили беспорядки и разрушили лагерь мигрантов. Всего в марше против беженцев приняли участие порядка шести тысяч человек. Об этом сообщила радиостанция Bio Bio Chile.

Más de 6 mil personas se manifiestan en Iquique por el aumento de la delincuencia y la migraciónhttps://t.co/pAwaIfyi3C — BioBioChile (@biobio) January 30, 2022

Несколько тысяч местных жителей собрались в воскресенье, 30 января, на площади Прат в центре Икике и начали движение к пляжу Каванча, вблизи которого обосновалось множество мигрантов, в основном из Венесуэлы. Одной из причин акции стало нападение беженцев на чилийских полицейских 25 января. Участники скандировали, что недовольны высоким уровнем преступности, и обвиняли правительство страны в неспособности справиться с большим потоком мигрантов.

Протестующих сопровождали полицейские и сотрудники военно-морских сил. Несмотря на присутствие правоохранителей, местные жители, дойдя до пляжа, начали громить палаточный лагерь мигрантов и напали на одного из них. Полицейским пришлось окружить беженца для его защиты.

???? AHORA | Una persona extranjera es agredido por un manifestantes. #Iquique @Cooperativa pic.twitter.com/rIyNDcLCEk — Bastian Fuentes Avila (@BastianFuentesA) January 30, 2022

???? AHORA | Con camiones municipales retiran las carpas y todo lo que se encontraba en el sector de Aeropuerto con las rosas en #Iquique y de esta manera finaliza la manifestación que comenzó hoy al medio día en Plaza Pratt. @Cooperativa pic.twitter.com/OnsZxhOJYX — Bastian Fuentes Avila (@BastianFuentesA) January 30, 2022

В социальных сетях также появилось видео, на котором протестующие сделали баррикаду из автомобильных шин и подожгли ее. Также в этот день стало известно о пожаре в одном из жилых домов в Икике.

Comienzan los primeros cortes de rutas en #Iquique para el paro total contra la delincuencia que angustia a los iquiqueños pic.twitter.com/CCKLstn8uB — Leoncio Resistencia (@KANTAREMA) January 31, 2022

По данным чилийских СМИ, количество убийств по итогу 2021 года в Икике увеличилось на 186%: всего произошло 52 случая.

Не первый марш

В Икике миграционный вопрос начал обостряться с прошлого года. Так в сентябре 2021 на марш против беженцев вышли более пяти тысяч челвоек. Они также прошли по главным улицам, выкрикивая ксенофобские лозунги и призывая правительство разобраться с нашествием нелегалов из других стран. Демонстранты тогда подожгли палатки и одежду беженцев.

Violenta marcha contra inmigración irregular en el norte de #Chilehttps://t.co/5mcu2hnMcn pic.twitter.com/PqZDnPfsy1 — El Día (@Diario_ElDia) September 25, 2021

10 января в городе произошел крупный пожар в районе Лагуна Верде, в котором обосновалось большое количество приезжих. Всего сгорело 50 домов, в результате чего без крова остались порядка 300 мигрантов.

Gigantesco incendio consume unas 50 viviendas en campamento de migrantes en Iquique.https://t.co/v3m2uyfwra pic.twitter.com/S6NYjxeOIg — Los Tiempos (@LosTiemposBol) January 11, 2022

Реакция правительства

Администрация новоизбранного президента Чили Габрэля Борича пока никак не прокомментировала беспорядки в Икике. Министр внутренних дел Родриго Дельгадо объявил, что вышлет из страны четырех венесуэльцев, которые напали на карабинеров.

«Я дал точные указания начать процесс высылки этих четырех человек, которые были арестованы за нападение на полицейских. Эти люди будут высланы независимо от того, были они осуждены или нет», — добавил он.

В свою очередь, президент страны разместил в своих социальных сетях сообщение, в котором осудил агрессию по отношению к правоохранителям.

«Вопрос безопасности является приоритетным для нас. Мы обсудили это, необходимо сделать полицию болели эффективной и убрать с улиц преступность и наркоторговлю», — написал он.

Миграционный кризис в Чили

Чили приняла больше всего беженцев, особенно гаитян и венесуэльцев, община последних начитывает порядка 400 тысяч челвоек. Из-за высокого уровня экономического развития и инфраструктуры государство является привлекательным для мигрантов. В последние годы в связи с ухудшением экономической обстановки в соседних странах количество иностранцев выросло до 1,4 млн человек (7% населения), в основном за счет выходцев из Венесуэлы, Перу, Боливии и Гаити.

По мнению директора Института международных исследований Артуро Прата (INTE) Харольдо Дилла, такая ситуация с беженцами сложилась из-за отсутствия внятной миграционной политики у государства.