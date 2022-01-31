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На марше против мигрантов в Чили разгромили палаточный лагерь в Икике

Весь мир
На марше против мигрантов в Чили разгромили палаточный лагерь в Икике
© Agenciauno / Xinhua / Global Look Press © Adrien Vautier / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Carlos Figueroa / CC BY-SA 4.0  /  Федеральное агентство новостей

Икике, 31 января. Жители города Икике в Чили устроили беспорядки и разрушили лагерь мигрантов. Всего в марше против беженцев приняли участие порядка шести тысяч человек. Об этом сообщила радиостанция Bio Bio Chile.

Несколько тысяч местных жителей собрались в воскресенье, 30 января, на площади Прат в центре Икике и начали движение к пляжу Каванча, вблизи которого обосновалось множество мигрантов, в основном из Венесуэлы. Одной из причин акции стало нападение беженцев на чилийских полицейских 25 января. Участники скандировали, что недовольны высоким уровнем преступности, и обвиняли правительство страны в неспособности справиться с большим потоком мигрантов.

Протестующих сопровождали полицейские и сотрудники военно-морских сил. Несмотря на присутствие правоохранителей, местные жители, дойдя до пляжа, начали громить палаточный лагерь мигрантов и напали на одного из них. Полицейским пришлось окружить беженца для его защиты.

В социальных сетях также появилось видео, на котором протестующие сделали баррикаду из автомобильных шин и подожгли ее. Также в этот день стало известно о пожаре в одном из жилых домов в Икике.

По данным чилийских СМИ, количество убийств по итогу 2021 года в Икике увеличилось на 186%: всего произошло 52 случая.

Не первый марш

В Икике миграционный вопрос начал обостряться с прошлого года. Так в сентябре 2021 на марш против беженцев вышли более пяти тысяч челвоек. Они также прошли по главным улицам, выкрикивая ксенофобские лозунги и призывая правительство разобраться с нашествием нелегалов из других стран. Демонстранты тогда подожгли палатки и одежду беженцев.

10 января в городе произошел крупный пожар в районе Лагуна Верде, в котором обосновалось большое количество приезжих. Всего сгорело 50 домов, в результате чего без крова остались порядка 300 мигрантов.

Реакция правительства

Администрация новоизбранного президента Чили Габрэля Борича пока никак не прокомментировала беспорядки в Икике. Министр внутренних дел Родриго Дельгадо объявил, что вышлет из страны четырех венесуэльцев, которые напали на карабинеров.

«Я дал точные указания начать процесс высылки этих четырех человек, которые были арестованы за нападение на полицейских. Эти люди будут высланы независимо от того, были они осуждены или нет», — добавил он.

В свою очередь, президент страны разместил в своих социальных сетях сообщение, в котором осудил агрессию по отношению к правоохранителям.

«Вопрос безопасности является приоритетным для нас. Мы обсудили это, необходимо сделать полицию болели эффективной и убрать с улиц преступность и наркоторговлю», — написал он.

Миграционный кризис в Чили

Чили приняла больше всего беженцев, особенно гаитян и венесуэльцев, община последних начитывает порядка 400 тысяч челвоек. Из-за высокого уровня экономического развития и инфраструктуры государство является привлекательным для мигрантов. В последние годы в связи с ухудшением экономической обстановки в соседних странах количество иностранцев выросло до 1,4 млн человек (7% населения), в основном за счет выходцев из Венесуэлы, Перу, Боливии и Гаити.

По мнению директора Института международных исследований Артуро Прата (INTE) Харольдо Дилла, такая ситуация с беженцами сложилась из-за отсутствия внятной миграционной политики у государства.

«Никогда не было серьезной политической воли к созданию миграционного закона, учитывающего все нюансы. Въезд иммигрантов через северо-восточные районы в Икике, в Колхане и других пунктах — это старая проблема. Это продолжается уже давно, и там нет никакого контроля», — сказал он.

На марше против мигрантов в Чили разгромили палаточный лагерь в Икике

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