Дана Борисова назвала иностранца-ухажера матери нищебродом

Москва, 31 января. Знаменитая телеведущая Дана Борисова разоблачила нового возлюбленного матери. Иностранец, который ухаживает за дамой, просто использует ее, уверена звезда.

Мать Борисовой Екатерина Ивановна с теплотой относилась к мужчине, который поселился в их доме. Она расцвела на глазах, брала украшения и одежду у дочери, чтобы покрасоваться перед избранником. При этом мужчина, по словам ведущей, ходил в трениках. Мать звезды «Армейского магазина» показала возлюбленному Москву, водила в рестораны и платила за него.

Мужчина представился шеф-поваром, но у Борисовой закрались сомнения на этот счет. По ее словам, единственное, что мог сделать спутник матери, пожарить курицу.

«Я видела, что он нищеброд: жадный, денег нет, питался за ее счет, жил за мой счет, электричество жег», — констатировала звезда в эфире YouTube-шоу Елены Ханги.

Интересно, что еще в прошлом году ведущая обвинила экс-коллегу Елену Хангу в колдовстве. Как утверждает Борисова, женщина пыталась наслать на нее проклятье и у нее якобы есть доказательства.