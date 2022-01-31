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Дана Борисова назвала иностранца-ухажера матери нищебродом

Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала иностранца-ухажера матери нищебродом
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 января. Знаменитая телеведущая Дана Борисова разоблачила нового возлюбленного матери. Иностранец, который ухаживает за дамой, просто использует ее, уверена звезда.

Мать Борисовой Екатерина Ивановна с теплотой относилась к мужчине, который поселился в их доме. Она расцвела на глазах, брала украшения и одежду у дочери, чтобы покрасоваться перед избранником. При этом мужчина, по словам ведущей, ходил в трениках. Мать звезды «Армейского магазина» показала возлюбленному Москву, водила в рестораны и платила за него.

Мужчина представился шеф-поваром, но у Борисовой закрались сомнения на этот счет. По ее словам, единственное, что мог сделать спутник матери, пожарить курицу.

«Я видела, что он нищеброд: жадный, денег нет, питался за ее счет, жил за мой счет, электричество жег», — констатировала звезда в эфире YouTube-шоу Елены Ханги.

Интересно, что еще в прошлом году ведущая обвинила экс-коллегу Елену Хангу в колдовстве. Как утверждает Борисова, женщина пыталась наслать на нее проклятье и у нее якобы есть доказательства.

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борисова отношения мужчина
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