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Леонид Куравлев почти за 200 ролей в кино скопил лишь на квартиру и памятник
Общество
Леонид Куравлев почти за 200 ролей в кино скопил лишь на квартиру и памятник
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Леонид Куравлев, сыгравший в кино около 200 ролей, не считая эпизодических в начале карьеры, был скромен не только в поведении, но и в быту.

Имея в актерской коллекции десятки персонажей, чьи фразы ушли в народ, анекдоты, даже пословицы, и именно интонациям Куравлева, ни на одного он не оформил авторских прав. В бизнесе Леонид Вячеславович не участвовал, поэтому и из всех благ имел только шикарную квартиру в элитном доме на одной из набережных. Да и то — шикарной она была по меркам СССР. Современные актеры живут в жилищах куда более роскошных.

Леонид Куравлев за всю жизнь сыграл в более 200 фильмах. В конце 70-х прошлого века у актера вообще выходило семь-девять кинокартин в год. А афоризмы его героев — Пашки Колокольникова, Жоржа Милославского, Афони, Шуры Балаганова, Володи Завитушкина и Михи Дятлова — давно ушли в народ, многие — благодаря именно интонациям Леонида Вячеславовича. Но ни на одну он не оформлял авторских прав или чего-то подобного: просто получал гонорары, рассчитанные по ставке.

Леонид Куравлев почти за 200 ролей в кино скопил лишь на квартиру и памятник
Кадр из фильма «Афоня» /

Его доход в конце жизни составлял порядка 96 тысяч рублей. Из них 60 — пенсия, 30 — доплата мэра за звание народного артиста, 6 тысяч — деньги, положенные всем москвичам, перешагнувшим 80-летний рубеж. На жизнь, конечно, полностью хватало, но с учетом лекарств накопления были не очень большими.

Самое главное «богатство» Леонида Куравлева — квартира в 90,7 квадратных метра в знаменитом «Доме на набережной», или, как его называют официально, «Доме правительства». Она и составит главную часть наследственной массы актера. О наследстве он побеспокоился давно, составив завещание на обоих детей и троих внуков. Больше за Леонидом Куравлевым никакой значимой недвижимости не числится.

Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни в Москве, в хосписе имени Миллионщиковой. Актер незадолго до этого переболел коронавирусом — организм не выдержал такой нагрузки. Причиной смерти стала остановка сердца.

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