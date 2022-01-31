Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине

Москва, 31 января. Российская сторона призывает Соединенные Штаты отказаться от обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, американские журналисты публикуют большое количество недостоверной информации о происходящем на Украине. В частности, нагнетание обстановки со стороны Вашингтона приводит к истерике в Киеве.

«Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном, и мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию», — заявил Песков на брифинге.

Юрист и блогер Татьяна Монтян ранее сообщила, что США при помощи Украины провоцируют президента РФ Владимира Путина на жесткий ответ.