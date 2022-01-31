Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада

Киев, 31 января. Активное нагнетание ситуации вокруг Украины может в итоге сыграть против Запада. В Киеве осознали весь масштаб реальной угрозы и уже не хотят эскалации конфликта. Об этом рассказал известный украинский политолог Юрий Дудкин.

По словам эксперта, когда Соединенные Штаты начали убеждать весь мир и даже саму Незалежную в том, что она вот-вот окажется под угрозой «российского вторжения», на Украине это восприняли, скорее, с энтузиазмом. Отчасти это было связано с тем, что на фоне таких новостей Киев вновь начал получать хоть какую-то военную помощь от Запада. Кроме того, отчасти причина лежала в том, что президент Владимир Зеленский и его команда прекрасно понимали, что никакой реальной войны не планируется.

«Для начала на Западе предупреждали Украину, говорили о том, что на востоке, рядом с границей РФ, накапливаются войска, поэтому надо быть готовыми воевать. У нас здесь на это аплодировали, кричали «Ура! Давайте нам оружие, и побольше!». Сейчас это оружие идет. По-моему, уже 11 воздушных эшелонов прибыло. Десятки тонн этого вооружения, боеприпасов, мин, противотанковых гранатометов, переносных зенитных ракетных комплексов и так далее», — рассказал Дудкин в эфире канала UKRLive.

Однако постепенно в Киеве пришли к пониманию, что Запад не просто так снабжает Украину вооружением. И дело не только в том, что таким образом США, Британия и некоторые страны ЕС пытаются обеспечить заказами собственные оборонные предприятия или даже сбыть ненужное оружие. Судя по всему, власти Незалежной начали опасаться, что иностранные «партнеры» могут попытаться подтолкнуть страну к реальной войне, а это ничем хорошим для Украины точно не закончится.

«И как-то уже в Киеве расхотели воевать. Начали уже какие-то заявления давать о том, что это Запад хочет ввергнуть Украину в какую-то войну. Теперь Зеленский говорит, что накручивают ситуацию на Западе, что и раньше не здесь накручивали, а на Западе. Что Украину хотят с кем-то стравить», — отмечает политолог.

Эксперт раскрыл, что на данный момент среди украинского руководства нет единства в вопросе о том, стоит ли вступать в противостояние с Россией и как реагировать на попытки Запада подтолкнуть Незалежную к этой борьбе. При этом в команде президента Зеленского все чаще звучат заявления о том, что вопреки словам США и Европы, никакой войны Украина вести не будет.

«И в администрации президента, и среди военных и силовиков существуют разногласия по этому поводу. Одни хотят войны, и, я думаю, что визиты "западных партнеров" как раз хотят нацелить господина Зеленского на то, что ему придется воевать с Россией. А другие, в том числе в аппарате президента, говорят, что мы же все-таки Украина, мы суверенное государство, давайте мы будем сами решать, сколько нам оружия покупать. Нам не подарки дают, господа. Это все — за деньги налогоплательщиков, все эти боеприпасы нам сюда в кредит привозят», — подчеркнул политолог Юрий Дудкин.

Украинский журналист, политический аналитик Владимир Кацман ранее раскрыл правду об отношениях России и Украины. Эксперт отмечает, что Киев просто скрывает связи, которые есть между двумя государствами.