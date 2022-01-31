Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа

Москва, 31 января. Глава Минкультуры России Ольга Любимова отреагировала на печальную новость о смерти режиссера и сценариста Виктора Мережко. Министр выразила соболезнования в связи с трагедией и отметила заслуги ушедшего кинодеятеля.

Любимова назвала Мережко выдающимся выпускником ВГИКа и подчеркнула, что режиссер заявил о себе как о талантливой и неординарной личности с первых шагов творческого пути, передает пресс-служба Минкультуры. По словам главы ведомства, народный артист РФ проявлял себя во всех ипостасях с неизменным успехом.

«Его большие заслуги в развитии отечественного кинематографа по достоинству отмечены профессиональным сообществом и многочисленными поклонниками», — констатировала Любимова.

Министр напомнила, что Мережко выступал как режиссер, сценарист, драматург, писатель и актер. Глава Минкультуры назвала кинодеятеля человеком многогранного дарования, сообщает RT.

Напомним, Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Причиной смерти режиссера стали последствия коронавируса. По предварительным данным, похороны сценариста пройдут 3 февраля.