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В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19

  /   Обновлено: 31 января 2022 13:13
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
Global Look Press  /  Alexander Shemetov

Пекин, 31 января. Биатлонисты сборной России получили отрицательные тесты на коронавирус перед стартом зимних Олимпийских игр 2022 года.

В сборной России по биатлону, которая завершает подготовку к 24-й зимней Олимпиаде в Пекине, не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в национальной команде.

«Взятые тесты оказались отрицательными», — отметил он.

Пекинская Олимпиада стартует 4 февраля. Сборную России в Китае представят 212 спортсменов. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА они выступят в Пекине под флагом ОКР.

Накануне российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила, что пропустит ОИ-2022. Спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
биатлон олимпиада сборная россии тестирование коронавирус
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