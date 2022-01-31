В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19

Пекин, 31 января. Биатлонисты сборной России получили отрицательные тесты на коронавирус перед стартом зимних Олимпийских игр 2022 года.

В сборной России по биатлону, которая завершает подготовку к 24-й зимней Олимпиаде в Пекине, не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в национальной команде.

«Взятые тесты оказались отрицательными», — отметил он.

Пекинская Олимпиада стартует 4 февраля. Сборную России в Китае представят 212 спортсменов. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА они выступят в Пекине под флагом ОКР.

Накануне российская биатлонистка Валерия Васнецова сообщила, что пропустит ОИ-2022. Спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус.