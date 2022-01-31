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Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале

Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 31 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков анонсировал визит казахстанского лидера. По его словам, это должно произойти в феврале. Конкретные сроки озвучат для прессы, как только о них станет известно.

«Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро, мы надеемся на это. Мы тоже рассчитываем на то, что визит сможет пройти именно в феврале», — говорится в комментарии представителя Кремля.

Ранее стало известно, что Токаев подписал несколько указов. Глава государства сменил мэра Алма-Аты и изменил полномочия государственного секретаря.

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Все новости / Политика / Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
Казахстан россия песков токаев
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