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Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января

Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 января. Российский президент Владимир Путин проведет международные переговоры по телефону 31 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, ближе к 21:00 администрация сообщит журналистам о темах предстоящего разговора.

«Вечером будет международный телефонный разговор. Думаю, где-то ближе к девяти вечера (по московскому времени) мы вас проинформируем об основных темах, которые на нем будут фигурировать. Не будем забегать вперед», — сказал Песков.

Пресс-секретарь в то же время не стал отвечать на вопрос, будет ли Владимир Путин говорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Как стало известно ранее, глава британского правительства Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины.

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