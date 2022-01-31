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Некоторые россияне смогут получить в апреле повышенную пенсию

  /   Обновлено: 31 января 2022 13:01
Экономика
Некоторые россияне смогут получить в апреле повышенную пенсию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. Рост индекса прожиточного минимума приведет к повышению размеров нескольких социальных пособий россиян. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Увеличение ряда социальных пособий ожидает жителей России в середине весны. О соответствующих изменениях рассказала экономист Юлия Финогенова.

«С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному страховому обеспечению будут проиндексированы на 7,7 %», — подчеркивает специалист.

Размер таких пенсий после индексации может возрасти сразу до 10,3 тыс. рублей, считает Финогенова. Объем страховых пенсий по старости должен увеличиться примерно до 18,5 тыс. рублей. Отмечается, что повышение указанных пособий связано с ростом уровня прожиточного минимума граждан.

Социальная пенсия в России предоставляется гражданам при достижении нетрудоспособного возраста, при этом у человека не должно иметься подтвержденного трудового стажа. Помимо этого, подобная выплата назначается детям, потерявшим кормильца и инвалидам.

Государственная дума ранее приняла во втором чтении проект закона, который вносит изменения в размер индексации пенсионных выплат. После коррективов, ее размер увеличился до 8,6%.

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