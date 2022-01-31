Церемония прощания с Куравлевым пройдет в больнице Управления делами президента 1 февраля

Москва, 31 января. Церемонию прощания со звездой фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонидом Куравлевым проведут в больнице Управления делами президента. Об этом сообщили ФАН в Союзе кинематографистов РФ.

Траурное мероприятие, связанное с кончиной актера, состоится 1 февраля. После прощания близкие артиста похоронят его на Троекуровском кладбище. Звезда советского кино будет покоиться рядом с супругой, умершей в 2012 году.

Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. Причиной смерти актера стала остановка сердца. Изначально предполагалось, что прощание со звездой отечественных фильмов пройдет в столичном Центральном доме кино.

Ранее режиссер и сценарист Людмила Цветкова прокомментировала новость о кончине Леонида Куравлева. Она считает, что актера довел до смерти уход из жизни его супруги.