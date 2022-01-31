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Дипломат Полянский иронично ответил на слова постпреда США о «вторжении» РФ на Украину

  /   Обновлено: 31 января 2022 13:01
Политика
Дипломат Полянский иронично ответил на слова постпреда США о «вторжении» РФ на Украину
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Москва, 31 января. Украина не волнуется о «вторжении» России, панику разводят только США. На это обратил внимание заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он прокомментировал высказывание постпреда США при международной организации Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы использует дезинформацию для успокоения украинцев.

«Как заботливо со стороны наших американских друзей! Россия не волнуется об атаке, Украина тоже не беспокоится (мы якобы "призываем их этого не делать"), на чеку только США! Похоже, что, согласно постпреду США при ООН, Совбез ООН — это клуб обеспокоенных людей, которым США говорят, о чем волноваться», — написал Дмитрий Полянский в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что не видит эскалации ситуации вокруг своей страны. По его словам, безосновательные заявления Запада о «вторжении» России негативно сказываются на экономике.

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