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Нагиев с болью заявил, что здравый ум не спас Мережко от «мерзкого ковида»

Общество
Нагиев с болью заявил, что здравый ум не спас Мережко от «мерзкого ковида»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

, 31 января. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев высказался о смерти сценариста и режиссера Виктора Мережко, которого не стало 30 января. Он отметил значимость артиста для отечественного кино.

По словам Нагиева, они не были друзьями, но им удалось плотно поработать на площадке. Кинематографисты тепло общались во время съемок сериалов «Крот» и «Сонька Золотая Ручка». Тогда шоумен прекрасно понимал, что перед ним стоит большой мастер слова.

«Многие его сценарии вошли в историю российского и мирового кинематографа. Очень глубинные вещи у него были затронуты. Но для меня он был примером спортивного образа жизни, человека, который ежедневно по полтора часа занимался гимнастикой и зарядкой», — завил Дмитрий Нагиев в разговоре с «Народными Новостями».

И даже то, что Мережко в свои 84 года был в здравом уме и в прекрасном расположении духа, не спасли его от «мерзкого ковида», констатировал артист.

Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни. По словам дочери, несмотря на то, что актер в последние годы жил и работал в Петербурге, режиссера похоронят рядом с супругой на Троекуровском кладбище.

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