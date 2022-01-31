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Песков отреагировал на угрозу МИД Британии конфисковать имущество у россиян

Политика
Песков отреагировал на угрозу МИД Британии конфисковать имущество у россиян
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Москва, 31 января. Кремль расценивает заявление МИД Великобритании о возможной конфискации имущества у российских предпринимателей в качестве неприкрытой атаки на бизнес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская администрация считает подобные заявления свидетельством непредсказуемости Лондона.

«В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что Британия может внедрить ограничения на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Москва неоднократно заявляла, что не собирается проявлять агрессию в отношении других стран.

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс до этого допустила конфискацию имущества «российских олигархов» в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины.

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