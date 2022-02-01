Ева Геворгян: «Я в пять лет убедила маму, что хочу быть пианисткой»

Пианистка Ева Геворгян — уникальное явление современного фортепианного искусства: к 17 годам в ее активе награды и призы более 50 конкурсов, она стипендиатка Фонда Дениса Мацуева и единственная в мире обладательница титула Young Yamaha Artist. На фоне этих достижений очень трогательным выглядит признание юной звезды в интервью ФАН, что такого успеха она не добилась бы без поддержки семьи.

— Кто дал вам такое красивое, а главное, редкое имя?

— Как только стало известно, что моя мама беременна, все мои близкие стали думать, как же назвать ребенка. Сразу возникли разногласия по поводу мужского имени, но когда выяснилось, что будет девочка, то всем очень понравилось имя Ева. Папе понравилось, потому что так звали его бабушку, маме — потому что имя подходило к фамилии, а бабушке — так как оно подходило по святцам. Вот такая получилась эмоциональная история со счастливым концом, ведь мне тоже очень нравится мое имя.

— Бабушка повлияла на какие-то еще судьбоносные решения в вашей жизни?

— Именно бабушке первой пришла идея начать меня учить музыке, она всегда мечтала играть на фортепиано. Говорят, что я с первых месяцев жизни очень эмоционально реагировала на звуки музыки, любила, когда мама играла на альте (она закончила МГК им. Чайковского). Правда, меня сначала отдали в балетную студию, но бабушка не отступала и просила маму, чтобы меня все-таки начали учить и музыке. Она и в этом случае попала в точку — я обожаю музыку с детства, меня никто и никогда не заставлял заниматься, наоборот, родители боялись, что серьезное занятие музыкой, фортепиано — это тяжелый и каждодневный труд, сопряженный с жесткой дисциплиной и некоторыми самоограничениями. Но в итоге я в пять лет убедила маму, что хочу быть настоящим музыкантом, пианисткой, и совершенно уверена в своем выборе. Сначала меня отдали в обычную районную музыкальную школу, но уже через месяц отвели в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории (ЦМШ). Я начала заниматься у Киры Александровны Шашкиной (первый педагог пианиста Михаила Плетнева. — Прим. ФАН), а в 13 лет пришла в класс профессора Наталии Владимировны Трулль. Благодарю судьбу за это. Мне несказанно повезло учиться у такого замечательного педагога, которая окружила меня, можно сказать, родительской заботой. У нас очень доверительные отношения: Наталия Владимировна верит в меня, а я полностью полагаюсь на ее рекомендации, замечания, выбор репертуара.

instagram.com / @eva_gev

— Это с подачи Наталии Владимировны вы довольно в раннем возрасте стали играть Шопена, чьи произведения сами пианисты называют тестом на профессиональную состоятельность? Разделяете ли мнение о том, что нужно влюбиться, прожить сильное эмоциональное чувство, чтобы понять всю глубину музыки этого композитора?

— Мне кажется, когда человек влюблен, он играет на большом эмоциональном подъеме, но это не значит, что без влюбленности нельзя понять музыку Шопена. Для этого у артиста должна быть хорошая фантазия и представления о том, как жил Шопен, что он переживал в тот или иной период своей жизни. Иногда я чувствую в его музыке даже не любовь к какому-то человеку, а любовь к Родине или даже к Богу, так как его музыка — это всегда что-то возвышенное, недосягаемое. Поэтому на такой вопрос сложно ответить однозначно. Я познакомилась с музыкой Шопена в первых классах школы. Мне всегда был эмоционально близок этот композитор. Становясь старше, я открывала для себя Шопена как личность, побывала в Желязовой Воле, в доме, где родился Шопен. Удалось даже поиграть на его рояле Pleyel, звукоизвлечение на котором очень отличается от современных инструментов, рассчитанных на большие концертные залы. Шопен органично вписывается в мое мироощущение, скажем так. Я помню, как в детстве играла его «Фантазию-экспромт» в Шафарнии, где юный Шопен проводил лето. Конечно, сейчас я исполняю Шопена по-другому, чем, например, в 10 лет. Человек растет, развивается, появляется новый жизненный опыт — все это так или иначе влияет на подачу музыкального материала. Музыка — это вещь, которая случается здесь и сейчас. У меня 9 февраля будет концерт в Соборной палате Кремля. Я буду играть два концерта Шопена с квартетом имени Берлинского в Соборной палате. Это будет мой первый опыт исполнения сразу двух концертов Шопена в один вечер.

— В 2021 году сбылась ваша мечта — вы играли на Конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. Состязание очень сложное, это настоящий марафон — только Шопен «во всех вариациях», в финале выступление с оркестром. Это был самый сложный конкурс в вашей карьере?

— Да, я могу назвать его самым сложным в моей карьере. На конкурсах я начала участвовать рано. Мне было шесть лет, когда я приняла участие в своем первом международном конкурсе «Амадеус» в Чехии. Есть видео на YouTube, где я в красном платьице еле-еле дотопываю до инструмента. Я тогда играла маленькую программу — пьесу Моцарта и сонатину Бетховена. Тот опыт я восприняла как возможность выйти на большую сцену и играть живой концерт, как взрослые (смеется). Один из наиболее запоминающихся конкурсов был Grand Piano Pompetition, художественным руководителем которого является Денис Леонидович Мацуев. Grand Piano принес не только исполнительский опыт и ангажементы, но и сделал меня более узнаваемой, известной для любителей классической музыки. Я всегда говорю, что быть в команде Дениса Леонидовича — это как попасть в олимпийскую лигу чемпионов. Конкурс юных пианистов имени Вана Клиберна в Далласе, США, — также один из самых запоминающихся. Мне тогда было 15. Прошла отборочный тур по видео и еще пять живых туров, играла с оркестром — настоящий марафон для меня. Не знаю, на сколько килограммов я похудела к финалу. Я тогда очень устала, но такое не забывается! Наконец, конкурс имени Шопена в Варшаве — это вершина конкурсной практики для каждого пианиста. Это настоящий марафон, который требует не только исполнительского мастерства — ведь все участники уже являются зрелыми музыкантами и талантливыми интерпретаторами, — но и физической выносливости. После этого состязания я решила взять паузу и в ближайшее время пока не планирую никаких конкурсных испытаний, но и не исключаю их в будущем.

Пресс-служба Евы Геворгян / Елена Волкова

— Было странно узнать, что, уже будучи победительницей нескольких юношеских конкурсов, вы мечтали иметь хороший инструмент...

— Действительно, у меня были до последнего времени проблемы с инструментом. Дома я играла на пианино «Лирика». Оно стояло на кухне — это единственное место в квартире, где мою игру не очень слышно соседям. Когда я стала готовиться к конкурсу имени Шопена в Варшаве, компания Yamaha предоставила мне рояль в пользование. Мне очень понравился этот инструмент, и я мечтала оставить его у себя. Но он был очень дорогим! Мы обратились в фонд Ассамблеи армян, и фонд исполнил мою мечту! Инструмент сейчас мой и стоит у меня дома.

— Опять на кухне?

— Нет, в самой большой комнате. Так приятно разучивать на новом рояле новые программы. Я не люблю играть на концертах одно и то же.

— Сколько концертов в год вы даете?

— Сейчас около 70.

— Не каждый взрослый мужчина–пианист так часто выступает!

— Для меня пример для подражания — Денис Леонидович Мацуев, который иногда играет по несколько концертов в день. Я не гонюсь за рекордами, мне просто нравится играть живые концерты. Когда в зале есть публика, получаю невероятную эмоциональную отдачу!

— У вас очень красивые концертные платья. Кто придумал для вас образ принцессы, который очень гармонирует с вашей исполнительской манерой — изящной, полетной?

— Многие фасоны придумала Наталия Владимировна Трулль. Мы с ней вместе обдумываем, какое платье нужно надеть для той или иной программы. Меня этот процесс очень захватывает.

— Не мечтаете о личном профессиональном дизайнере?

— Конечно! Наверно, у каждой девушки есть такое тайное желание! Мне очень нравится экспериментировать с платьями, поэтому было бы здорово, чтобы рядом был профессиональный дизайнер, который давал бы мне какие-то советы, рекомендации по моим концертным нарядам. Но пока мы с мамой покупаем либо шьем.

— Мама с вами постоянно рядом?

— Если организаторы гастролей покупают два билета, то мама летает со мной на концерты. Вообще, ее помощь неоценима. Мама сейчас мой персональный ассистент, менеджер: ведет переписку, составляет расписание, знает точно, что и где я играю. Она очень помогает мне в организационных моментах. Я полностью сосредоточена на творчестве, музыке. С родителями никогда не было никаких разногласий. Они во всем меня поддерживают. Мне очень повезло с семьей! Без них я не успела бы столько сделать в своей карьере.

Ева Геворгян родилась в Москве в 2004 году, в настоящее время обучается в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории в классе заслуженной артистки России Наталии Трулль.

К своим 17 годам Ева одержала ряд значительных побед на музыкальных состязаниях молодых пианистов, среди которых:

I премия и премия за лучшее исполнение произведения Баха на Международном конкурсе Cleveland International Piano Competition for young pianists (Кливленд, США);

II премия и Премия прессы на Международном юношеском конкурсе пианистов имени Вана Клиберна (Даллас, США);

I премия на конкурсе Шопена для молодых пианистов (Польша, Шафарния);

I премия на Международном конкурсе пианистов имени Р. Шумана (Дюссельдорф, Германия);

I премия St. Cecilia International Piano Competition (Португалия, Порто);

Лауреат Международного конкурса Grand Piano Competition и обладатель пяти специальных призов (Москва, Россия);

Гран-при Международного конкурса пианистов имени Джулиано Пекар (Италия, Гориция);

Гран-при и спецприз за лучшее исполнение произведения Шопена на Международном конкурсе Chicago International Music Competition (США, Чикаго);

Финалистка и обладательница специального приза на Международном конкурсе пианистов имени Шопена (Варшава, Польша).

Ева Григорян выступала на концертных площадках России, США и Европы как с сольными программами, так и в сопровождении крупнейших оркестров, а в апреле 2019 года дебютировала на сцене лондонского Альберт-холла. В том же году она стала победительницей престижной международной премии ICMA (International Classical Music Award) в номинации «Открытие года». В разные годы ее получали выдающиеся артисты и ведущие мировые лейблы.

Ева Геворгян выступает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Александр Сладковский, Василий Петренко, Лоуренс Фостер. Она является постоянным участником программ и стипендиатом международной Музыкальной академии в Лихтенштейне, а также стипендиатом Фонда Дениса Мацуева «Новые Имена», стипендиатом Фонда Владимира Спивакова, Фонда «ЕразАрт», участница программы поддержки юных талантов Ассамблеи армян, стипендиат международного Фонда «Артис Футура».

В 2020 Евгений Кисин выбрал Еву стипендиатом фестиваля в Руре (Ruhr Klavier-Festival)

С 2021 года является Young Yamaha Artist.