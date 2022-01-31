Момент истины: ЕС придется выбирать между политической независимостью и навязываемой США «войной»

Евросоюз в нынешнем году оказался перед непростым выбором: вернуть себе полноценную роль в международных делах или продолжать идти на поводу США, тем самым рискуя началом «большой войны в Европе». Об этом в беседе с ФАН сказала член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Сенатор уверена, сейчас самое время для европейцев расставить свои приоритеты.

«Очевидно, что 2022 год станет переломным для внешней политики ЕС. Этот год покажет, насколько правильно расставят акценты действующие европейские политики. Сможет ли благодаря их действиям Евросоюз отстоять свою политическую и экономическую самостоятельность перед США? Вернет ли ЕС свою значимую роль в международных делах, предотвратив большую войну в Европе, которую так усердно навязывают США?» — сказала Ковитиди.

По словам сенатора, разрядить ситуацию и перестроить всю систему международных взаимоотношений в мирное русло помогла бы предложенная Россией инициатива заключения договора между РФ и США о гарантиях безопасности. А также соглашение о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Эти проекты были переданы представителям США и НАТО еще 15 декабря 2021 года. Но позитивного отклика они не получили. Поэтому вопрос безопасности по-прежнему остается открытым.

Фото из личного архива Ольги Ковитиди /

«Нежелание США открыть двери предложенному Россией двустороннему диалогу может иметь негативные последствия. Ведь времени на реагирование все меньше, а рисков — больше», — подчеркнула Ковитиди.

К слову, в самой Европе действительно витает озабоченность относительно ситуации вокруг Украины и введения новых санкций против России. Если для США и Великобритании антироссийские санкции — это удобный политический инструмент, то для тех же Германии и Франции, чьи торговые обороты с нашей страной довольно весомы, — это финансовые потери. И это не говоря о подогреваемой ситуации на Украине, куда один за другим пребывают самолеты с британским и американским оружием, где спичка войны может вспыхнуть в любой момент.

Колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани отмечает в своем материале, что Франция и Германия с тревогой наблюдают за тем, как Великобритания считает себя активным союзником США. Он не исключил, что кризис в Восточной Европе может обернуться расколом Запада на два лагеря: англо-американский и франко-германский.