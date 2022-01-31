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«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования

Общество

Ответу США и НАТО на российские требования по гарантиям безопасности посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

США и НАТО, выждав определенное время, дали ответы на российские требования по гарантиям безопасности. Видя воочию наглую политику Запада последних лет, Россия очень долго ждала когда же тот опомнится. Однако этого так и не случилось. И теперь наша страна «закончила запрягать и начала быстро ехать». Какой будет точка назначения, укажет наш главнокомандующий.

В архитектуре мировой безопасности в последние годы выявились серьезные сбои. Кремль недаром заявляет, что сейчас снова «повеяло холодной войной». Если ведущие страны мира не хотят выполнять устные обещания о нерасширении НАТО на Восток, то их нужно возвести в ранг письменных обязательств. Однако ни США, ни Альянс оказались не готовы это сделать. Обозначенные Россией «красные линии» не получили должного понимания среди западных партнеров. США попросили не публиковать свой ответ, но сами успели им поделиться с Украиной и ЕС. Таким образом, его скорая публикация — лишь вопрос времени. 

Россия напоминает, что для нашей страны важно, чтобы Грузия и Украина не стали членами НАТО. Переход этой черты сулит для Запада непредсказуемые последствия. Теперь Россия может собраться с мыслями и решить, каким будет реальный ответ на провокации Штатов и Североатлантического альянса. В «войнушку» мы играть не собираемся, если коллективный Запад не вынудит, а вот погрузиться в интеллектуальный процесс в этой шахматной партии мы сможем. США и НАТО отписались — теперь ответ за нами!

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