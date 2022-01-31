Украинский политик Олейник заявил об эвакуации секретных документов на запад страны

Киевские власти вывозят секретные документы и оборудование из больших городов страны на Западную Украину. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Американская газета Washington Post со ссылкой на собственные источники в украинском правительстве сообщила о том, что разведка вывозит секретную документацию и оборудование из Киева в «безопасное место», находящееся на западе страны. Куда конкретно перемещена документация из штаб-квартиры, не сообщается. Украинские же СМИ молчат, просто перепечатывая материал американской газеты.

Владимир Олейник заявил о том, что киевские власти находятся в тревожном состоянии. По его словам, все действия Киева негативно отражаются на самой стране, а глава государства Владимир Зеленский, понимая все последствия, никак не может обуздать ситуацию, поскольку зависит от мнения западных государств.

«Можно понять Зеленского, которому паника на Украине в прямом смысле слова дорого стоит. 12 млрд гривен исчезло с Украины уже в январе. 1,5 млрд потратили на удержание курса гривны с начала года. Как глава государства он мог бы вызвать послов США и Великобритании и потребовать не нагнетать обстановку. Смешно? Конечно, трудно даже представить такой ход со стороны Зеленского. Он может только робко высказать свое мнение — типа посетовать и сразу же замолчать», — написал он на своей странице в Facebook.

Бывший депутат Верховной рады подтвердил факт эвакуации секретных документов и оборудования со всех крупных городов Украины в западные регионы. По его словам, разведка вывозит все самое ценное не только из Киева, но и из Одессы и Николаева.

«А чего стоит заявление о том, что из Киева вывозят оборудование и документы на запад страны. С Одессы и Николаева уже вывезли все давно. Если все спокойно, где должна быть разведслужба и ее документы? В Киеве. Кто вообще командует вооруженными силами, спецслужбами и так далее?» — задался вопросом Владимир Олейник.

Вооруженные силы Украины сосредоточили фактически все свои силы у фронта в Донбассе и прогревают технику для наступления на ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил первый заместитель Министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.