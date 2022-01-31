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Иракские парламентарии предложили тратить часть нефтяных доходов на пособия малоимущим

Весь мир
Иракские парламентарии предложили тратить часть нефтяных доходов на пособия малоимущим
Global Look Press  /  Iraqi Parliament/XinHua

Багдад, 31 января. Совет представителей Ирака (местный парламент) готовит новый законопроект об увеличении субсидий и пособий для населения. Инициатива подразумевает выделение на эти нужды части средств, поступающих в бюджет от экспорта нефти в другие государства, сообщил вице-спикер Хаким аль-Замели.

На расширенном заседании парламента иракским законодателям было поручено разработать комплексную стратегию дальнейшей деятельности законодательного органа. Также власти намерены сформировать новый комитет, в задачи которого будет входить запуск отложенных ранее проектов.

В сообщении, опубликованном секретариатом вице-спикера, отмечается, что теперь парламент намерен сосредоточиться на принятии законов, отвечающих интересам иракских граждан. Документ о выделении доли нефтяных доходов на поддержку безработных и других уязвимых групп населения станет первым, принятым Советом представителей после недавних выборов.

Парламент Ирака
Федеральное агентство новостей /

Также спикер сообщил о подготовке нескольких новых инициатив, касающихся развития отечественной промышленности, сельского хозяйства, борьбы с наркотиками и контроля за пересечением границ.

Несмотря на то, что Совет представителей Ирака уже фактически приступил к работе, актуальным остается вопрос формирования правящей коалиции, за которой будет закреплена возможность избрать следующего премьер-министра. Блок «Ас-Сайрун» получил максимальное количество мест в парламенте, однако число его депутатов все равно не обеспечивает необходимого большинства.

На этом фоне лидер политического объединения Муктада ас-Садр прилагает дипломатические усилия ради заключения союза с другими партиями, даже с теми, которые ранее выступали против него. Пока его отношения с проиранскими фракциями вроде «Аль-Фатх», «Катаиб Хезболла» и другими остаются весьма холодными, поскольку они имеют разные взгляды на участие иностранных сил в формировании политической повестки Ирака.

Как Муктада ас-Садр формирует новую шиитскую коалицию в парламенте Ирака
Федеральное агентство новостей / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Тем не менее результаты выборов говорят о том, что простые граждане поддерживают позицию Ас-Садра, противостоящего любому зарубежному вмешательству в дела страны, причем речь идет не только о США, но и Иране.

И на фоне отсутствия прогресса в переговорах с оппозицией глава «Ас-Сайруна» проводит встречи с другими важными политиками государства: только сегодня появились сообщения о том, что его резиденцию в Наджафе посетили суннитский лидер Хамис аль-Ханджар и глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани, сопровождаемые спикером парламента Мухаммадом аль-Халбуси. Не исключено, что обсуждение ситуации с этими деятелями поможет Ас-Садру добиться формирования новой коалиции и обойтись без радикально настроенных по отношению к нему партий.

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