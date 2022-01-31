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Обозреватели NetEase высмеяли пошаговый план США по «уничтожению» России

Армия
Обозреватели NetEase высмеяли пошаговый план США по «уничтожению» России
Федеральное агентство новостей

Пекин, 31 января. США не смогут победить Россию в три шага, так как Москве будет достаточно одного действия, чтобы остановить Вашингтон. Такое мнение высказали аналитики китайского издания NetEase.

В публикации экспертов говорится о заявлении генерала ВВС США Дэвида Гольдфейна. Как передает «ПолитРоссия», американский военачальник представил пошаговый план по «уничтожению» России, в котором содержится всего три пункта.

Гольдфейн полагает, что сперва Соединенные Штаты должны будут мобилизовать силы в Европе, чтобы суметь перехватить российские ядерные ракеты. Второй шаг, по его словам, заключается активировании системы противоракетной обороны, которая развернута в Северной Америке. Уничтожение РФ должно произойти после следующего пункта — одновременного запуска 2688 ядерных боеголовок с подводных лодок.

Китайские эксперты высмеяли подобный план, подчеркнув, что России хватит одного шага для нанесения мощного удара по США. Он будет заключаться в запуске гиперзвуковых ракет.

«Американский генерал слишком самоуверен, если считает, что Соединенные Штаты могут легко победить Россию. На самом деле это не более чем блеф американских военных», — уверены аналитики.

Ранее телеканал «360» сообщал, что США в скором времени могут перебросить войска в страны Восточной Европы. В то же время сообщалось, что пользователи Telegram возмутились передачей новой партии американского вооружения на Украину.

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