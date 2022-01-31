Виктора Мережко планируют похоронить 3 февраля

Москва, 31 января. Церемонию прощания и похороны режиссера и сценариста Виктора Мережко собираются провести 3 февраля. Об этом сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, прощание с народным артистом РФ состоится в Доме кино в четверг. После траурной церемонии Мережко похоронят на Троекуровском кладбище рядом с его покойной женой, которая ушла из жизни в 1997 году.

Напомним, Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. К смерти сценариста привели последствия коронавируса. По словам дочери кинодеятеля, ее отец очень плохо переносил болезнь. ФАН ранее выяснил, что режиссер оставил в наследство детям.