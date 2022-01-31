Кинокритик Хитров объяснил причину феноменального успеха «Сватов»

Москва, 31 января. Кинокритик Антон Хитров раскрыл секрет популярности и большого успеха сериала «Сваты». В конце прошлого года вышел долгожданный седьмой сезон шоу.

Сценарий сезона был готов еще в 2015 году, но из-за политической ситуации на Украине и пандемии коронавируса запустить съемки не удалось. Работу над сериалом завершили только в прошлом году, и сразу после монтажа шоу отправилось прямиком к зрителям.

Хитров указал, что в сериале господствует мир без национальных и культурных разногласий. Герои ездят на машинах с российскими номерами, деньги считают в долларах, при этом в некоторых сезонах проскакивают кадры с достопримечательностями Украины. Атмосфера, созданная в «Сватах», продолжает традиции комедии советских классиков.

При этом, как отметил эксперт, о других культурах тоже рассказывается. Однако авторы не углубляются в эту сферу и придерживаются стереотипного представления. Как например в серии о Грузии. Это все и делает картину феноменально успешной у зрителей, указала «Киноафиша».

Сериал «Сваты» впервые вышел на экраны в 2008 году. Он мгновенно завоевал любовь зрителей. В центре сюжета — семьи Ковалевых и Будько, которые с совершенно разными подходами воспитывают внучку.