Минсельхоз России исключил резкий рост цен на молочную продукцию в 2022 году

Москва, 31 января. Резкий рост цен на молоко и молочную продукцию на российском рынке не ожидается в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

Принимаемые меры по стабилизации рынка позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию в сегменте сырья и готовой молочной продукции, отметили в Минсельхозе РФ.

При этом, по мнению министерства, на фоне продолжающегося увеличения затрат на составляющие себестоимости вероятны случаи корректировки цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. Однако предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения собственной маржинальности, указали в ведомстве.

О повышении цен на молочную продукцию ранее уведомила ретейлеров компания Danone. Согласно данным производителя, стоимости части ассортимента подорожает в среднем на 9,9%.