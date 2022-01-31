Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:15
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
13:05
Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
Все новости

Минсельхоз России исключил резкий рост цен на молочную продукцию в 2022 году

Экономика
Минсельхоз России исключил резкий рост цен на молочную продукцию в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 31 января. Резкий рост цен на молоко и молочную продукцию на российском рынке не ожидается в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

Принимаемые меры по стабилизации рынка позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию в сегменте сырья и готовой молочной продукции, отметили в Минсельхозе РФ.

При этом, по мнению министерства, на фоне продолжающегося увеличения затрат на составляющие себестоимости вероятны случаи корректировки цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. Однако предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения собственной маржинальности, указали в ведомстве.

О повышении цен на молочную продукцию ранее уведомила ретейлеров компания Danone. Согласно данным производителя, стоимости части ассортимента подорожает в среднем на 9,9%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минсельхоз России исключил резкий рост цен на молочную продукцию в 2022 году
цены минсельхоз продукты молочная продукция
Комментировать