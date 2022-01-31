Новейший прибор для выявления туберкулеза разработан в Марокко

Рабат, 31 января. Марокканским исследователям удалось разработать первый в своем роде выявляющий туберкулез прибор, который дает результат в рекордно короткие сроки и может протестировать одновременно 12 образцов.

Национальный Фонд передовых наук, инноваций и научных исследований (MAScIR), в стенах которого создавалось данное устройство, сообщил, что на выполнение анализа уходит не более 30 минут. Прежде чем выйти в производство, прибор прошел несколько испытаний на эффективность. Он получил одобрение от Института Пастера в Марокко и зарегистрирован в Управлении лекарственных средств и фармации министерства здравоохранения.

Снижение уровня смертности от заболеваний легких входит в стратегический план Рабата по профилактике и борьбе с туберкулезом на период с 2021 по 2023 год. Для достижения этой цели Марокко работает над развитием процессов скрининга и ранней диагностики, а также облегчением доступа к лечению.

Согласно официальным данным министерства здравоохранения, в 2021 году в королевстве в общей сложности зарегистрировано более 29 тыс. случаев заболевания туберкулезом. Врачи полагают, что в зоне особого риска находятся люди, жалующиеся на слабую иммунную систему или приобретенный иммунодефицит (СПИД), так как болезнь вызывается возбудителем, поражающим легкие и размножающимся в них.

Устройство для выявления туберкулеза разработано в лабораториях фонда MAScIR (некоммерческая организация) многопрофильного Университета Мухаммеда VI. Ожидается, что оно позволит медицинским структурам отказаться от традиционных методов обследования, требующих более 8 часов для получения результатов.

Инженер Мунир Ватассен, директор по развитию сделок и передаче технологий MAScIR, говорит, что фонд нацелен на проведение комплекса прикладных научных исследований в области материалов, биотехнологий и микроэлектроники и работает над созданием многоцелевых программ и проектов, в том числе связанных с укреплением арсенала здравоохранения в королевстве. Его главная задача — внести вклад в борьбу с некоторыми заболеваниями, распространенными как в Марокко, так и на Африканском континенте.

«Исследовательская группа фонда MAScIR изучила степень опасности, которую туберкулез представляет для здоровья населения. Так, в стране ежегодно регистрируется более 29 тыс. случаев заболевания на фоне отсутствия быстрой диагностики», — сообщил Ватассен в интервью для Sky News Arabia.

Несмотря на усилия Марокко по искоренению туберкулеза, он по-прежнему представляет собой проблему для сектора здравоохранения. В рамках стратегического плана Рабат ставит задачу снизить вызываемую им смертность на 60% к 2023 году.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики королевства представило в ООН долгосрочную стратегию по достижению низкого уровня выбросов в атмосферу парниковых газов. Программа рассчитана на увеличение доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии.