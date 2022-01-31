Депортированного из Сербии омича будут судить за наркоторговлю

Омск, 31 января. Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело на 52-летнего омича, обвиняемого в наркоторговле.

Как отметили в региональной прокуратуре, мужчину уличили в хранении и сбыте наркотиков еще в марте 2010 года, его задержали, но он нарушил избранную меру пресечения, сбежав в Сербию. В сентябре 2021 года по запросу Генпрокуратуры РФ преступник был депортирован в Россию, сообщает «Омск-Информ».

Преступника заключили под стражу. Теперь он 2 февраля предстанет перед Куйбышевским районным судом по обвинению в торговле наркотиками в крупном и особо крупном размере.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении в Подмосковье уголовного дела в отношении трех человек, находившихся в автомобиле, после обнаружения в багажнике почти 50 кг марихуаны. Задержанные находятся под стражей, они обвиняются в незаконном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.