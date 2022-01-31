Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:15
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
13:05
Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
Все новости

Депортированного из Сербии омича будут судить за наркоторговлю
Общество
Депортированного из Сербии омича будут судить за наркоторговлю
Невские Новости  / 

Омск, 31 января. Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело на 52-летнего омича, обвиняемого в наркоторговле.

Как отметили в региональной прокуратуре, мужчину уличили в хранении и сбыте наркотиков еще в марте 2010 года, его задержали, но он нарушил избранную меру пресечения, сбежав в Сербию. В сентябре 2021 года по запросу Генпрокуратуры РФ преступник был депортирован в Россию, сообщает «Омск-Информ».

Преступника заключили под стражу. Теперь он 2 февраля предстанет перед Куйбышевским районным судом по обвинению в торговле наркотиками в крупном и особо крупном размере.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении в Подмосковье уголовного дела в отношении трех человек, находившихся в автомобиле, после обнаружения в багажнике почти 50 кг марихуаны. Задержанные находятся под стражей, они обвиняются в незаконном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депортированного из Сербии омича будут судить за наркоторговлю
уголовное дело наркотики задержание
Комментировать