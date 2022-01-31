Гидрометцентр спрогнозировал теплый февраль в России

Москва, 31 января. Специалисты Гидрометцентра России составили прогноз на последний зимний месяц. Почти во всех регионах в феврале установится теплая погода.

Практически по всей стране температура превысит климатическую норму. Однако пока что речь идет только о начале февраля, уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Более точный прогноз специалисты составят чуть позже. Стоит ли в последний зимний месяц ожидать каких-либо опасных природных явлений, синоптики не уточнили.

Роман Вильфанд ранее озвучил прогноз погоды в Москве 31 января и 1 февраля. Температурный фон будет климатически соответствовать погоде 8 марта. Прогнозируется от нуля до двух градусов мороза.