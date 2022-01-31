Мэр Алма-Аты Сагинтаев покинул пост по распоряжению Токаева

Нур-Султан, 31 января. Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев покинул пост. Распоряжение о его увольнении подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Вместо него город возглавил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев, сообщает пресс-служба президента.

«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алма-Аты, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан», — сообщается в указе Токаева.

В документе сказано, что Сагинтаев освобожден от выполнения обязанностей, так как он переходит на другую работу.

Ранее президент Казахстана подписал указ о расширении полномочий государственного секретаря. Теперь он будет представлять интересы главы республики в диалоге с политическими силами.