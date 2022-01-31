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В России планируют расширить инструментарий клиентов форекс-дилеров

  /   Обновлено: 31 января 2022 12:31
Экономика
В России планируют расширить инструментарий клиентов форекс-дилеров
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 31 января. Новые поправки к законам, касающиеся форекс-дилеров, предполагают увеличение количества инструментов в руках их клиентов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отечественных форекс-дилеров собираются поддержать в России через расширение инструментария людей, пользующихся их услугами. Кроме того, власти намереваются уменьшить размеры кредитного плеча для инвесторов. Как считают эксперты, нововведения могут положительно сказаться на конкурентоспособности рынка РФ.

Публичное обсуждение законопроекта, который расширяет возможности форекс-дилеров, закончилось в конце месяца. Ассоциация форекс-дилеров предложила Министерству финансов свои идеи по поводу оценки регулирующего воздействия. Проект закона, например, прописывает, что клиенты таких компаний смогут подписывать CFD-соглашения или Contract For Difference (контракт на разницу стоимости актива во время заключения сделки и по его окончании) на валютные пары.

Кроме того, такие же контракты предлагается распространить на акции, биржевые товары и драгметаллы. Минфин считает, что поправки расширят деятельность дилеров (профессиональных участников, которые заключают сделки от своего имени и за свои деньги) и форекс-дилеров (организаций, предоставляющих клиенту доступ на рынок Forex, где покупаются и продаются валюта и валютные пары).

Глава АФД Евгений Машаров подчеркивает, что после того, как коррективы будут внесены, форекс-дилеры России смогут предоставлять инструменты, которые предлагаются зарубежными компаниями, поэтому конкурентность отечественных организаций вырастет.

«Альфа Форекс», «ВТБ Форекс» и «Финам Форекс» предлагают также увеличить кредитное плечо до 1:100 для квалифицированных инвесторов и сохранить нынешние значения для «неквалов». В настоящее время этот индикатор пересматривается каждый день и равняется от 1:25 до 1:38.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров предупреждает, что многие мошенники могут предлагать форекс-услуги, поэтому необходимо быть осторожными при выборе дилера.

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