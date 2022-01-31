Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ограничить активность педофилов в Сети

Москва, 31 января. Педофилов следует полностью лишить доступа в интернет, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ведь Сеть — это своеобразный инструмент для преступлений.

Глава российского государства Владимир Путин ранее подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецедивистов. Анна Кузнецова в свою очередь считает, что педофилам необходимо ограничить доступ ко Всемирной паутине. О своей позиции она рассказала в интервью для RT. Известны случаи, когда преступники знакомятся со своими потенциальными жертвами в различных социальных сетях и мессенджерах.

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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев высказал предложение ввести смертную казнь для педофилов. Однако пока в стране действует мораторий на подобное наказание за преступления. Он введен с 1997 года.

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) убежден, что смертная казнь не решит проблему насилия над детьми. Педофилов лучше пожизненно лишать свободы и содержать в тяжелых условиях, где им придется зарабатывать себе на хлеб, убежден представитель Русской православной церкви.