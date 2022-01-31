Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:14
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
13:05
Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
Все новости

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ограничить активность педофилов в Сети

  /   Обновлено: 31 января 2022 12:32
Общество
Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ограничить активность педофилов в Сети
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 января. Педофилов следует полностью лишить доступа в интернет, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ведь Сеть — это своеобразный инструмент для преступлений.

Глава российского государства Владимир Путин ранее подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецедивистов. Анна Кузнецова в свою очередь считает, что педофилам необходимо ограничить доступ ко Всемирной паутине. О своей позиции она рассказала в интервью для RT. Известны случаи, когда преступники знакомятся со своими потенциальными жертвами в различных социальных сетях и мессенджерах.

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ограничить активность педофилов в Сети
pxhere.com /

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев высказал предложение ввести смертную казнь для педофилов. Однако пока в стране действует мораторий на подобное наказание за преступления. Он введен с 1997 года.

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) убежден, что смертная казнь не решит проблему насилия над детьми. Педофилов лучше пожизненно лишать свободы и содержать в тяжелых условиях, где им придется зарабатывать себе на хлеб, убежден представитель Русской православной церкви.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила ограничить активность педофилов в Сети
кузнецова интернет педофилы
Комментировать