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Египет и Сенегал обсудили региональные проблемы в преддверии саммита Африканского союза
Весь мир
Египет и Сенегал обсудили региональные проблемы в преддверии саммита Африканского союза
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Каир, 31 января. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорился с сенегальским коллегой Маки Салл усилить координацию и консультации по спорной Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ). Об этом сообщается в пресс-службе главы республики.

Во время встречи в Каире стороны рассмотрели ряд региональных проблем, включая кризис вокруг строительства дамбы.

«Ас-Сиси и Салл обсудили укрепление сотрудничества между Египтом и Сенегалом в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля и увеличение численности войск для борьбы с террористическими организациями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент республики высоко оценил тесные исторические связи между странами, выразив готовность Каира развивать отношения и укреплять стратегическое сотрудничество с Дакаром в различных областях.

Маки Салл в свою очередь подчеркнул стремление к дальнейшему развитию партнерства с Египтом в политических, социальных и торгово-экономических сферах.

«Президент Сенегала высоко оценил деятельность египетских компаний, работающих в области строительства, инфраструктуры и туризма в стране, выразив желание и дальше привлекать инвестиции в государство», — говорится в сообщении.

Салл также подтвердил готовность извлечь выгоду от партнерства с Египтом, включая активизацию совместной работы во время предстоящего саммита Африканского союза, запланированного на март. Одной из главных тем заседания — обсуждение строительства спорной плотины Хидасэ на реке Голубой Нил.

Возведение дамбы стало камнем преткновения в отношениях между Каиром, Хартумом и Аддис-Абебой. Три государства до сих пор не могут договориться между собой по вопросу эксплуатации сооружения.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» разобрался в трехстороннем споре Египта, Судана и Эфиопии по строительству плотины Хидасэ, а также спрогнозировал возможные последствия кризиса.

Египет и Сенегал обсудили региональные проблемы в преддверии саммита Африканского союза
Федеральное агентство новостей /

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египет сенегал плотина хидасэ
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