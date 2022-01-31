Пользователи пошутили над сумками итальянского бренда с «изображением» Леонида Каневского

Москва, 31 января. Интернет-пользователи увидели в новых сумках от итальянского бренда Dolce & Gabbana изображение актера и ведущего программы «Следствие вели…» Леонида Каневского. Артист в шутку поинтересовался, где он может взять свой гонорар.

Итальянские дизайнеры выпустили сумку бордового цвета с короткими черными ручками. На аксессуар нанесено мультипликационное изображение, на котором представлены трое мужчин с усами и густыми бровями в классических костюмах и шляпах. Сумка стоит около 197 тысяч рублей.

«И куда обратиться за своим гонораром», — написал 82-летний актер на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @leonid_kanevskiy__official

Поклонники ведущего пришли в восторг от аксессуара. В комментариях они заявили, что хотели бы стать счастливыми обладателями этой сумки.

«Где сумку-то купить с кумиром?»; «А ведь и правда слишком подозрительное сходство»; «Я за сумкой побежала!»; «Они, получается, тоже ваши поклонники», — написали интернет-пользователи.

Леонид Каневский ранее рассказал, как обрел счастье в браке благодаря брату. Родственник познакомил артиста с будущей женой, с которой состоит в официальном союзе уже почти 50 лет.