Пользователи пошутили над сумками итальянского бренда с «изображением» Леонида Каневского

Москва, 31 января. Интернет-пользователи увидели в новых сумках от итальянского бренда Dolce & Gabbana изображение актера и ведущего программы «Следствие вели…» Леонида Каневского. Артист в шутку поинтересовался, где он может взять свой гонорар.
Итальянские дизайнеры выпустили сумку бордового цвета с короткими черными ручками. На аксессуар нанесено мультипликационное изображение, на котором представлены трое мужчин с усами и густыми бровями в классических костюмах и шляпах. Сумка стоит около 197 тысяч рублей.
«И куда обратиться за своим гонораром», — написал 82-летний актер на своей странице в Instagram.
Поклонники ведущего пришли в восторг от аксессуара. В комментариях они заявили, что хотели бы стать счастливыми обладателями этой сумки.
«Где сумку-то купить с кумиром?»;
«А ведь и правда слишком подозрительное сходство»;
«Я за сумкой побежала!»;
«Они, получается, тоже ваши поклонники», — написали интернет-пользователи.
Леонид Каневский ранее рассказал, как обрел счастье в браке благодаря брату. Родственник познакомил артиста с будущей женой, с которой состоит в официальном союзе уже почти 50 лет.