Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:14
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
13:05
Политика
Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина 31 января
Все новости

Полузащитник «Челси» Анджорин покинул «Локомотив»

Спорт
Полузащитник «Челси» Анджорин покинул «Локомотив»
Global Look Press  /  Kieran Galvin

Москва, 31 января. Столичный «Локомотив» объявил об уходе английского полузащитника лондонского «Челси» Фаустино Анджорина.

Фаустино Анджорин, выступавший за «Локомотив» на правах аренды, расторг арендное соглашение с клубом. Соответствующую информацию в Telegram-канале представила пресс-служба «железнодорожников».

«В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду», — говорится в заявлении московского клуба.

Анджорин провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Контракт 20-летнего игрока с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.

Ранее перенесший клиническую смерть во время матча Евро-2020 Кристиан Эриксен стал игроком английского «Брентфорда». Полузащитник подписал контракт до конца сезона с возможностью пролонгации.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Полузащитник «Челси» Анджорин покинул «Локомотив»
футбол локомотив челси рпл анджорин
Комментировать