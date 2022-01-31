Полузащитник «Челси» Анджорин покинул «Локомотив»

Москва, 31 января. Столичный «Локомотив» объявил об уходе английского полузащитника лондонского «Челси» Фаустино Анджорина.

Фаустино Анджорин, выступавший за «Локомотив» на правах аренды, расторг арендное соглашение с клубом. Соответствующую информацию в Telegram-канале представила пресс-служба «железнодорожников».

«В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду», — говорится в заявлении московского клуба.

Анджорин провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Контракт 20-летнего игрока с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.

Ранее перенесший клиническую смерть во время матча Евро-2020 Кристиан Эриксен стал игроком английского «Брентфорда». Полузащитник подписал контракт до конца сезона с возможностью пролонгации.