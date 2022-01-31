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Активность россиян на рынке жилья сокращается на фоне роста ипотечных ставок

Экономика
Активность россиян на рынке жилья сокращается на фоне роста ипотечных ставок
pixabay.com

Москва, 31 января. Повышение ставок по ипотеке приведет к уменьшению числа покупателей на российском рынке недвижимости, ожидают опрошенные газетой «Известия» эксперты.

По словам управляющего директора сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Москатов отметил, что ипотека на рынке недвижимости является одним из фундаментальных факторов. Он подчеркнул, что повышение ставок приведет не только к снижению спроса, но и к замедлению роста цен на жилье.

Однако спрогнозировать динамику стоимости жилья в долгосрочной перспективе очень сложно, считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Как она отметила, в целом рынок во многом будет зависеть от макроэкономических показателей и эпидемиологической обстановки в России.

«Если отечественная экономика продемонстрирует высокие темпы восстановления и последующего роста, то это повлечет за собой увеличение доходов населения и, соответственно, повышение интереса к покупке недвижимости как для решения квартирного вопроса, так и для сохранения средств», — указала Коркка.

Как ранее отметил аналитик Алексей Гальцев, на фоне роста ипотечных ставок и падения спроса застройщики начнут предлагать клиентам новые скидки и акции. По его словам, специальные предложения можно будет увидеть и на вторичном рынке недвижимости.

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ипотека жилье недвижимость
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