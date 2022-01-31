Apple разрешила удалять приложения из общего доступа в App Store

Сан-Франциско, 31 января. Корпорация Apple расширила возможности своего магазина приложений App Store, позволив удалять программы из общего доступа. При этом можно оставить доступ к приложению по прямой ссылке или через платформы Apple Business Manager и Apple School Manager.

На сайте корпорации из Купертино в разделе техподдержки появилась новая страница с описанием процедуры удаления приложения из общего доступа. Если разработчик хочет, чтобы его программу видел только ограниченный круг лиц, он может подать запрос на сайте Apple. Если его одобрят, то приложение не будет видно «ни в одной из категорий, рекомендаций, чартов, поисковых результатов или других списков App Store».

Как полагают в Apple, новая функция будет полезна в случае с приложениями, разработанными, например, для отдельных организаций, особых мероприятий и исследовательских проектов. При этом все заявки на удаление из публичного доступа, касающиеся предрелизных и бета-версий, будут отклоняться.

Ранее стало известно о планах Apple внедрить новую функцию в iPhone. Смартфоны корпорации из Купертино, вероятно, смогут принимать бесконтактные платежи.