Решение по обращению к Путину о признании ЛДНР независимыми могут принять 14 февраля

Москва, 31 января. Решение о направлении президенту РФ Владимиру Путину депутатского обращения о признании Луганской и Донецкой народных республик могут рассмотреть 14 февраля, сообщил осведомленный источник в Госдуме.

Депутаты нижней палаты парламента от КПРФ до этого составили проект обращения, в котором попросили российского лидера рассмотреть вопрос признания республик Донбасса независимыми государствами.

«На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос», — сообщил информатор в интервью РИА Новости.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что все фракции Госдумы заявили о необходимости защитить ЛНР и ДНР.