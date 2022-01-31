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Решение по обращению к Путину о признании ЛДНР независимыми могут принять 14 февраля

  /   Обновлено: 31 января 2022 12:31
Политика
Решение по обращению к Путину о признании ЛДНР независимыми могут принять 14 февраля
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 31 января. Решение о направлении президенту РФ Владимиру Путину депутатского обращения о признании Луганской и Донецкой народных республик могут рассмотреть 14 февраля, сообщил осведомленный источник в Госдуме.

Депутаты нижней палаты парламента от КПРФ до этого составили проект обращения, в котором попросили российского лидера рассмотреть вопрос признания республик Донбасса независимыми государствами.

«На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос», — сообщил информатор в интервью РИА Новости.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что все фракции Госдумы заявили о необходимости защитить ЛНР и ДНР.

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ЛНР путин днр донбасс госдума
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