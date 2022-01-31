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Мухаммад Хамдан Дагло заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Судана

Весь мир
Мухаммад Хамдан Дагло заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Судана
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 31 января. Заместитель председателя переходного Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) заявил, что действующее в стране правительство отвергает какое-либо внешнее вмешательство в ее внутренние дела.

Чиновник отметил при этом, что задача посланника ООН — это стремление облегчить политический процесс в государстве, а не выступление в нем в качестве посредника.

«Суверенный совет не настроен враждебно по отношению к международному сообществу и не бойкотирует его, однако отвергает вмешательство во внутренние дела страны», — добавил Дагло.

Заявления Хамидти прозвучали во время встречи с лидерами племенных администраций в столице Судана Хартуме. Об этом сообщается на официальной странице переходного совета в Facebook.

«Страна находится на перепутье из-за распространения раздоров и роста ненависти и расизма», — отметил Мухаммад Дагло.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы политические партии договорились о едином видении, отвечающем интересам народа. Тем более, считает Дагло, общенациональные выборы не могут состояться без участия всех политических сторон.

«Мы не хотим идти на выборы, зная, что кто-либо отвергает все предложения, направленные на достижение стабильности в стране», — добавил политик.

Миссия ООН по оказанию поддержки переходного периода в Судане (ЮНИТАМС) сообщила на днях о намерении провести очередной раунд переговоров с различными политическими партиями. Согласно заявлению ее главы Фолькера Пертеса, диалог направлен на урегулирование кризиса в восточноафриканском государстве.

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