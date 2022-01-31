Москва, 31 января. Вооружения от НАТО не укрепят боеспособность Украины, поскольку западные партнеры используют страну как свалку для старой техники. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

Лондон заявил о желании помочь ВСУ и оснастить их не только военными катерами, но и ракетами. Однако военный эксперт и экс-разведчик спецслужбы «Натив» Яков Кедми призвал украинских политиков не радоваться раньше времени. По мнению аналитика, британские власти продают ВСУ старый хлам с наценкой, который в случае боевых действий ничем им не поможет.

Обещанные Лондоном катера на самом деле готовились на списание, так что военная помощь ракетами тоже рискует отказаться котом в мешке. Предоставленные снаряды могут оказаться бракованными или с вышедшим сроком хранения, по истечению которого они становятся потенциально опасными. ВСУ они ничем не помогут, зато британцы используют Украину как свалку для утилизации своего неликвида.

«ВСУ получат старые ракеты, у которых вот-вот закончится срок годности. Такое вооружение не имеет никакого значения на поле боя», — подчеркнул он.

Российские дипломаты призывают НАТО остановить поставки вооружений на Украину и отмечают, что они могут негативно сказаться на ситуации в Донбассе.

Лондон при этом силится выразить Киеву поддержку не только поставками вооружений, но и грозится ввести новые санкции против России, о чем сообщает телеканал «360».