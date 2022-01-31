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Кедми назвал Украину «одной большой свалкой» для устаревших вооружений от НАТО

Армия
Кедми назвал Украину «одной большой свалкой» для устаревших вооружений от НАТО
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 31 января. Вооружения от НАТО не укрепят боеспособность Украины, поскольку западные партнеры используют страну как свалку для старой техники. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

Лондон заявил о желании помочь ВСУ и оснастить их не только военными катерами, но и ракетами. Однако военный эксперт и экс-разведчик спецслужбы «Натив» Яков Кедми призвал украинских политиков не радоваться раньше времени. По мнению аналитика, британские власти продают ВСУ старый хлам с наценкой, который в случае боевых действий ничем им не поможет.

Обещанные Лондоном катера на самом деле готовились на списание, так что военная помощь ракетами тоже рискует отказаться котом в мешке. Предоставленные снаряды могут оказаться бракованными или с вышедшим сроком хранения, по истечению которого они становятся потенциально опасными. ВСУ они ничем не помогут, зато британцы используют Украину как свалку для утилизации своего неликвида.

«ВСУ получат старые ракеты, у которых вот-вот закончится срок годности. Такое вооружение не имеет никакого значения на поле боя», — подчеркнул он.

Российские дипломаты призывают НАТО остановить поставки вооружений на Украину и отмечают, что они могут негативно сказаться на ситуации в Донбассе.

Лондон при этом силится выразить Киеву поддержку не только поставками вооружений, но и грозится ввести новые санкции против России, о чем сообщает телеканал «360».

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украина нато кедми
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